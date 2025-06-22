Jun 22, 2025 8:12 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أنباء عن عدة إصابات خطيرة في منطقة تل أبيب جراء صواريخ إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o