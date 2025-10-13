Oct 13, 2025 9:39 AMClock
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بلدات: عربصاليم، جرجوع، حومين الفوقا، جباع، عين قانا والجوار

