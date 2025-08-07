Aug 7, 2025 5:06 PMClock
أبرز الأحداث
أنباء عن انتشار لوحدات من الجيش اللبناني على التقاطعات الرئيسية بين الشياح وعين الرمانة وصولا الى مستديرة الطيونة وطريق صيدا القديمة

