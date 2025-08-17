أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن "تعليقاتنا على الوضع في لبنان والمقاومة لا تعني التدخل بشؤونه".

وقال في تصريح: "لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم، والقرار بيد الشعب اللبناني".

وتابع لاريجاني: "نقف إلى جانب لبنان ولا نضع له مواعيد نهائية ولا نصدر له أوامر".

وشدد على أن "السلام في المنطقة لا يستقر بدون سلاح المقاومة لأنه لن يكون هناك أي قوة قادرة على ردع إسرائيل".

في وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس اللبناني العماد جوزف عون في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" أنه أبلغ الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي زار بيروت، الأسبوع الماضي، أن علاقة إيران مع لبنان "قائمة على الاحترام"، موضحاً بأن "إيران دولة صديقة، ولكن على قاعدة حفظ سيادتنا... رسالتنا واضحة وهي عدم تدخل إيران في شؤوننا".

كما قال عون إنَّ حصر سلاح حزب الله "قرار لبناني ولا يعني إيران".