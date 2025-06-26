Jun 26, 2025 11:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أمين عام "اللقاء الأرثوذكسي" مروان أبو فاضل خلال لقاء تضامني مع شهداء كنيسة مار الياس في دمشق: نحن أبناء هذه الأرض وملحها ولسنا من الكافرين ولن ننسى ولن نسكت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o