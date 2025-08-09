Aug 9, 2025 10:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أمين المجلس الاستراتيجي الإيراني علي باقري: حزب الله قوة متجذرة في الشعب اللبناني ولن تنجح محاولات إخراجه من المعادلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o