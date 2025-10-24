Oct 24, 2025 7:45 AMClock
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: المطالبة بتقليص مدى الصواريخ الإيرانية تعني عملياً الدعوة إلى الاستسلام وسلب الأمن القومي للبلاد

