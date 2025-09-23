Sep 23, 2025 8:39 PMClock
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان وندعم جيشه وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها بموجب القرار 1701 ويجب رفض التدخلات الخارجية في سوريا لا سيما محاولات إسرائيل لتقسيمها

