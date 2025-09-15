Sep 15, 2025 4:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أمير قطر خلال القمة العربية: الدوحة تعرضت لاعتداء غادر والعدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادتنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o