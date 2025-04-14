Apr 14, 2025 2:30 PMClock
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أمير دولة قطر: تبادلت مع الرئيس السيسي وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة

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