Apr 15, 2025 10:49 AMClock
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أميركا تجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد بعد رفضها مطالب ترامب بإجراء تغييرات جذرية في سياستها بشأن التنوع

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