عقدت حركة "أمل" وحزب الله إجتماعاً مشتركا لقيادتي إقليم الجنوب في الحركة والمنطقة الثانية في "حزب الله"، خصص ، بحسب بيان مشترك، "لمناقشة تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة الكيان الصهيوني عدوانه اليومي على السيادة اللبنانية في إنتهاك صريح لبنود القرار الاممي 1701 واتفاق وقف اطلاق النار".

وأكدت القيادتان على "ضرورة ان تبادر الحكومة الى التحرك وبذل أقصى الجهود بإتجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لالزام العدو على وقف عدوانه وإستباحته للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري من الاراضي التي لايزال يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الاسرى ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي تواصل إغتيال اللبنانيين في منازلهم وحقولهم وعلى الطرقات على نحو يعكس الطبيعة الإرهابية لهذا العدو، الذي يثبت يومياً وبما لا يدع مجالا للشك من خلال سلوكه الإجرامي المتواصل في لبنان وقطاع غزة ابادة للاطفال وحصارا لم تشهده البشرية من قبل، وعدوانا سافرا على الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيادتها، انه عدو لا يقيم وزناً للقرارات الاممية ولا للعهود والمواثيق الدولية، لا يفهم الا لغة القوة".

وعن إعادة الاعمار جددت القيادتان، "الدعوة للحكومة الى وجوب الوفاء بإلتزاماتها التي عبرت عنها في بيانها الوزاري لجهة إعتبار إعادة أولوية من أولوياتها ورفض أي محاولة لربط خطة إعادة الاعمار لاسيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان السيادية والوطنية".

وعشية حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء ناقشت القيادتان الإجراءات المنجزة لاحياء المراسم العاشورائية مشددة على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الطرفين من أجل إظهار الرسالة الحسينية بأبهى معانيها وصورها الإنسانية وروحانيتها السامية وقيمها الخالدة بطولة وتضحية وشهادة وفداءً من اجل إستقامة الرسالة الإسلامية وصون كرامة الانسان والأوطان وحفظ ثوابتهما في الوحدة والمنعة والإقتدار.

ودعت القيادتان "جماهيرهما إلى أوسع مشاركة حضارية في إحياء المراسم العاشورائية والإلتزام بأعلى درجات الإنضباط والتعاون مع اللجان التنظيمية والقوى الامنية والعسكرية المولجة بحفظ سلامة أهلنا الحسينيين في إحياء هذه المجالس المباركة متمنين للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة ولشعوب الامتين العربية والاسلامية عاما هجرياً مباركاً تستعيد فيه عزتها وامنها وإستقرارها".

كما عبرتا عن "إستنكارهما وشجبهما للتهديدات الصادرة بحق موقع المرجعية الدينية الشريفة ممثلة بشخص سماحة الامام آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي واعلنتا تضامنهما الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعباً وثورة في مقابل العدوان الصهيوني الغادر الذي تتعرض له مع غياب الأمم المتحدة ومجلس الأمن".