أحيت حركة أمل وعائلة الشهـيد حمزة علي سليم فياض، الذكرى السنوية الأولى لاستشــهاده، في حسينية بلدة المنصوري، وفي حضور عائلة الشهـيد، النائب الدكتور أيوب حميّد، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، فعاليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية وأهلية.

بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتعريف من السيد محمد زين، كانت كلمة لاسماعيل ومما جاء فيها: "... حمزة فياض اسم على مسمى كما كان الحمزة عم النبي، أشجع فرسان قريش، وأشدهم بأساً وأكثرهم مشاركة في غزوات النبي كذلك كنت يا حمزة أشجع فرسان أمل وأشدهم بأساً وأكثرهم مشاركة في كافة المعارك"...

أضاف: "حمزة، نعدك ان نحمل المشعل الذي حملته انت وسنبقى على ذات النهج الذي آمنت به وسنكون الأمناء على الخط والنهج، فهنيئاً لك ما نلت من شهادة".

وعلى الصعيد الداخلي ، تحدث اسماعيل عن الانتخابات النيابية قائلاً: "يسجل للحركة... أنها لطالما حملت لواء الاغتراب والانتشار اللبناني في الوقت الذي أهملت الدولة منذ زمن بعيد هذا الجناح الثاني للبنان وتعاملت معه باستخفاف لا يخفى على أحد".

وتابع: "اليوم نرى من يحاول الايقاع بين حركة أمل وبين الثنائي الوطني والاغتراب اللبناني عبر المزايدة في حق المغتربين بالمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس نواب جديد".

وختم: "إن الحركة تؤكد حق المغتربين في المشاركة في الحياة السياسية الوطنية شأن سائر اللبنانيين على قاعدة تكافؤ الفرص ترشيحاً وإقتراعاً وتسويقاً اعلامياً لكل الاطراف، وهو ما ليس متيسراً لجميع القوى السياسية اللبنانية لأسباب غير خافية على احد، وعليه نرى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ الذي ايدته الغالبية النيابية الساحقة في العام ۲۰۱۷، لذلك يمكن للمغترب ان يقترع انّى شاء إما من الخارج لنواب يمثلون الإغتراب أو الإقتراع لـ ١٢٨ نائباً من خلال الحضور الى بلد الأم لبنان".

اختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني للشيخ حسين صالح.