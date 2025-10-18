Oct 18, 2025 2:06 PMClock
أمبري للأمن البحري: ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة عقب انفجار على متنها على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي أحور في اليمن

