كتب السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، اليوم السبت، في منشورٍِ على حسابه عبر منصة "إكس": "انفجرت إحدى الحاويات المخزنة في رصيف ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس، ما تسبب في اندلاع حريق كبير في الرصيف بسبب قربه من موقع تخزين الوقود".

وأضاف أماني: "أصيب بما يقارب 300 شخصاً في الانفجار والحريق، وتسبب الحادث في أضرار بالمباني المجاورة والسيارات المتوقفة في الموقع.

وتابع، "يجري التحقيق حاليا لمعرفة الأسباب الدقيقة للانفجار والإهمال الذي أدى إلى وقوع الحادث".

واعتبر أماني أن هذه الحادثة كانت أصغر حجماً بكثير من انفجار مرفأ بيروت ولا يمكن مقارنتها به.