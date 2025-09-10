2:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ألمانيا: قواتنا في بولندا لم تشارك في التصدي للمسيّرات الروسية ولكننا مستعدون لدعم بولندا وفقا للبند الرابع من ميثاق الناتو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o