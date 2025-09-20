Sep 20, 2025 3:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ألمانيا: النظام الإلكتروني لإدارة المسافرين متوقف حالياً بمطار برلين وتسجيل المسافرين في المطارات المتأثرة بالهجوم الإلكتروني يجري يدوياً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o