أبرز الأحداث
ألقت درون إسرائيلية قنبلة في وادي العصافير _ الخيام قرب معامل الحجر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمّال سوريين بجروح متفاوتة، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

