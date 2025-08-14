صدر عن رئيس "حركة الخيار الآخر" المهندس الفراد ماضي البيان التالي:

زار وفد من " قسد" برئاسة الاستاذ عبد السلام احمد " ممثل الادارة الذاتية في لبنان" رئيس "حركة الخيار الآخر" المهندس الفراد ماضي في منزله وبحضور الاستاذ حسان قطب مدير "المركز اللبناني للابحاث والاستشارات" و الاستاذة ريما سعد المنسقة في الحركة.

تداول المجتمعون بالوضعين السياسي والجيو-سياسي في سوريا ولبنان وتاثيرهما على المنطقة ومستقبلها

وتم التباحث في تطورات العلاقة بين قسد والنظام السوري الجديد وببقية مكونات المجتمع السوري وارتداداتها على وضع لبنان والحياد وصولا الى تطبيق الفصل السابع بحالة لبنان، والسلام المرتقب في المنطقة.

وتم الاتفاق على استكمال البحث في المواضيع المشتركة في اجتماعات لاحقة.