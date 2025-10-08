Oct 8, 2025 8:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أكسيوس": وزير الخارجية الأميركي لن يحضر الاجتماع الوزاري في باريس غدا لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o