Apr 18, 2025 10:06 AMClock
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أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع المبعوث الأميركي ويتكوف في باريس قبيل محادثات مع إيران في روما غدا

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