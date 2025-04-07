Apr 7, 2025 8:16 PMClock
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أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران منخفضة للغاية

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