Jul 23, 2025 2:59 PMClock
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أكسيوس نقلاً عن مصدر مطلع على مفاوضات غزة: اجتماع الليلة الماضية في الدوحة بين الوسطاء القطريين والمصريين وممثلي حماس انتهى دون أي نتائج

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