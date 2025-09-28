Sep 28, 2025 6:22 PMClock
أبرز الأحداث
أكسيوس: من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب اليوم في نيويورك مع نتنياهو سعيا لسد الفجوات المتبقية في الخطة الأميركية بشأن غزة

