Jul 12, 2025 6:04 AMClock
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أكسيوس: مقتل فلسطينيين أحدهما أميركي عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية سنجل في الضفة الغربية

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