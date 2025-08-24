3:45 PMClock
أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين

