Sep 30, 2025 10:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو "حماس" إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o