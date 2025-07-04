Jul 4, 2025 5:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مصدر مطلع: مكالمة ترمب وزيلنسكي استمرت 40 دقيقة وبحثت التصعيد الروسي وتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o