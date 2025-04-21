Apr 21, 2025 6:07 PMClock
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أكسيوس عن مصدرين مطلعين: من المقرر أن يناقش ترمب مع نتنياهو اليوم وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات مع إيران

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