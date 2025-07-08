Jul 8, 2025 1:23 PMClock
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أكسيوس عن مصدرين: ترمب أبلغ زيلنسكي رغبته في مساعدة الدفاعات الجوية الأوكرانية

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