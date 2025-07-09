Jul 9, 2025 9:03 PMClock
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أكسيوس عن مصادر مطلعة: نتيجة للاجتماع قدمت إسرائيل لاحقا خريطة جديدة تشمل انسحابا أوسع للجيش من قطاع غزة

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