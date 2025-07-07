Jul 7, 2025 9:20 PMClock
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أكسيوس عن مصادر: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كان قضية أساسية ناقشها ديرمر في واشنطن وإدارة ترمب ستدعم ضربات إسرائيلية لإيران بظروف معينة

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