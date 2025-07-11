Jul 11, 2025 10:06 PMClock
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أكسيوس عن مصادر: خرائط الانسحاب التي عرضتها إسرائيل ما زالت تمثل نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات مع حماس

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