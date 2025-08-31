Aug 31, 2025 3:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مصادر: حكومة إسرائيل تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o