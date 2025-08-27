Aug 27, 2025 7:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مصادر: اجتماع البيت الأبيض اليوم بشان غزة سيتطرق إلى سبل زيادة المساعدات لغزة التي تشهد مجاعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o