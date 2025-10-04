3:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيغادران اليوم إلى مصر للمشاركة غدًا في المفاوضات بشأن الرهائن وسبل إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o