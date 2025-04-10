Apr 10, 2025 10:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: ضباط أتراك وإسرائيليون يناقشون إنشاء آلية لفـض الاشـتباك بين الجيشين في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o