Apr 7, 2025 9:24 PMClock
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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: نتنياهو يسعى إلى تفاهم مع ترمب لضرب منشآت إيران النووية إذا فشلت الدبلوماسية

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