Jul 20, 2025 3:55 PMClock
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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: ترامب سبق أن شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا ولم يتخوف حينها من تدخل إسرائيل

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