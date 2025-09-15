Sep 15, 2025 9:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل قررت مساعدة ترامب في نفي معرفته مسبقا بالضربة حرصا على علاقات البلدين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o