Apr 16, 2025 5:07 PMClock
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: والتز وروبيو وجمهوريون يرون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووي ولو بالقوة

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