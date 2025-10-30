Oct 30, 2025 10:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مسؤول أميركي: تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o