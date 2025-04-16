Apr 16, 2025 4:37 PMClock
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: انقسام فريق الأمن القومي بين مؤيد للحل الدبلوماسي مع إيران ومؤيد للعمل العسكري

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