Jul 16, 2025 6:43 PMClock
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: المعلومات الاستخبارية لا تظهر أي تورط للحكومة السورية في فظائع ارتكبت في السويداء

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