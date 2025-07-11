Jul 11, 2025 10:55 PMClock
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: إسرائيل ما زالت تطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 إلى 3 كلم برفح و1 إلى 2 كلم بباقي الحدود

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