Jun 27, 2025 10:10 PMClock
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أكسيوس عن مسؤولين: من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل

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