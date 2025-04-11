Apr 11, 2025 6:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أكسيوس" عن مسؤولين في الكونغرس: تعيين ويليام روجر المشكك بالعمل العسكري ضد إيران بمنصب رئيسي في الاستخبارات الوطنية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o