Jun 23, 2025 6:37 AMClock
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أكسيوس عن مسؤولين: ضرب منشآت إيران النووية لم يكن قرار البنتاغون بل قرار ترامب

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