9:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o