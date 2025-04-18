Apr 18, 2025 12:34 PMClock
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: مهلة ترامب لموسكو لوقف إطلاق النار غير رسمية وبعدها قد تواجه روسيا عقوبات جديدة

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